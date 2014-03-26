По словам продавца Татьяны ШАХ, в конце прошлого года начали ходить слухи, что рынок хотят закрыть. - Нас здесь официально работает 150 человек, - говорит Татьяна. - Еще человек 50 работают неофициально, они приезжают из поселков, либо это дачные торговцы. Они продают кисломолочную продукцию, фрукты и овощи. Напротив стихийный рынок, там стоят торговцы. А мы платим пенсионные отчисления, налоги. Куда мы пойдем работать, если рынок закроют? Здесь все мужчины и женщины предпенсионного возраста. Кто нас возьмет на работу? По словам продавцов, договор на аренду мест на рынке заканчивается 31 марта. А 22 марта им сказали, что рынок закроют. Никакой альтернативы им пока не предложили. Да и сами продавцы говорят, что за много лет торговли здесь собрали своих клиентов. - Мы готовы потесниться, чтобы здесь начали строить торговый дом, - говорят продавцы. Сейчас всех продавцов пригласили в акимат в зал заседаний. Корреспонденты «МГ» находятся там же. Ждем новых сообщений.