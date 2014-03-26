Фото с сайта russian.eurasianet.org
Гульнара Каримова, дочь президента Узбекистана, когда-то была в числе самых влиятельных людей Центральной Азии, сообщает Русская служба Би-би-си.
В прошлом году ее влияние и ее империя были разрушены. Но она по-прежнему была активна в сети. До тех пор пока пять месяцев назад не замолчала.
На днях она прислала письмо корреспонденту Би-би-си. В нем она рассказывает о домашнем аресте и причинах своего вынужденного молчания.
Длинное бессвязное письмо в моем почтовом ящике полно страдания. "Я нахожусь под жестоким психологическим давлением. Меня избили, на моих руках синяки", - читаю я.
В следующем абзаце Гульнара описывает жизнь под домашним арестом, под прицелом камер и полиции и ежедневное давление.
Это письмо было отправлено из Узбекистана, одного из наиболее закрытых и репрессивных государств мира, прикрепленным файлом к письму анонима, который описал себя как человека, "пытающегося восстановить справедливость".
Отправитель сказал, что письмо было написано несколько дней назад и тайно передано ему, но отказался посвящать меня в детали.
Без обратного адреса
Письмо не имеет подписи, но уровень осведомленности, витиеватый стиль и уверенный почерк свидетельствуют, что его автор - Гульнара Каримова, когда-то считавшаяся преемником своего отца, узбекского президента Ислама Каримова.
"Как же наивна я была, полагая, что в этой стране существует закон", - пишет она.
Сравнительный анализ письма и образца почерка Гульнары Каримовой подтверждает, что письмо было написано Каримовой с вероятностью 75%.
"Не имея оригинальных образцов ее почерка, почти невозможно со стопроцентной уверенностью сказать, что письмо написала именно она. Но с большой вероятностью можно утверждать, что эти два письма были написаны одним человеком", - говорит Инесса Голдберг, израильский эксперт по кириллическому почерку.
Письмо проливает свет на оглушительное падение одной из наиболее влиятельных фигур в Узбекистане, ее борьбу против ключевых фигур режима, которая разворачивалась в сети в микроблоге Каримовой.
В дипломатической переписке, опубликованной WikiLeaks, Каримову называли "криминальной баронессой" и "самым ненавистным человеком" в Узбекистане.
Последние 14 месяцев она публиковала твиты о своем конфликте с отцом и последствиях этого конфликта: закрытие бизнеса и телеканалов, благотворительных фондов и аресты ее приближенных.
С падением своей империи Каримова стала открыто критиковать ключевые фигуры режима, особенно шефа безопасности ее отца Рустама Иноятова, которого Каримова обвиняет в попытке захвата власти в стране.
Время от времени мы обменивались с ней твитами. В стране, где СМИ и интернет подвергаются цензуре, ее Twitter предлагал бесценный источник информации, о которой раньше можно было только догадываться. Но 16 февраля она замолчала. С этого время аккаунт Каримовой в Twitter был заблокирован.
Человек с завязанными глазами
Последний твит Каримова опубликовала за день до того, как узбекская полиция штурмовала роскошные апартаменты в Ташкенте. Там была арестована группа людей, которых раньше полиция и тронуть бы не посмела.
Письмо содержит информацию из первых рук об этой полицейской операции. "Что ужаснее всего, невозможно оставаться человеком, когда за тобой наблюдает камера, когда кругом вооруженные люди и когда ты подавлен (находишься в депрессии, унижен) видя все, что происходит вокруг. Спецназ на крыше, обыск личных вещей, выбитые окна, и хуже всего - человек с завязанными глазами, которого тащат по полу", - говорится в письме.
"Человек с завязанными глазами" предположительно может быть Рустамом Мадумаровым, бизнесс-партнером Каримовой и, по имеющимся сведениям, ее бойфрендом. Он был арестован той ночью вместе с двумя ближайшими соратниками Каримовой. В тот же день им были предъявлены обвинения в растрате имущества, неуплате налогов, незаконном хранении иностранной валюты и отмывании денег.
Во фрагментарном, сбивчивом и местами трудно читаемом письме, Каримова описывает, что происходило в последние несколько недель: "сотни, уже может быть и тысячи" ее соратников и бывших служащих подверглись угрозам и были арестованы.
Каримова говорит, что причиной изоляции стало то, что она распространяет "ненужную правду". В ее доме нет телевидения, интернета, телефона. И она беспокоится за свою дочь, которая больна.
Источник в Ташкенте, близкий к Каримовой, подтверждает, что она находится под домашним арестом вместе со своей 16-летней дочерью Иман. Мужчина, который не захотел раскрывать свою личность, также сообщил, что служащие посольства США навещали Иман, так как она является гражданкой США (ее отец, бывший муж Каримовой Мансур Максуди, родившийся в Афганистане, является американским гражданином).
Гламурная узница
Посольство США в Ташкенте отказалось подтвердить факт визита, сказав в письменном ответе: "Мы не можем прокомментировать ваш запрос". В нем также говорится: "Для нашего департамента и дипломатической миссии нет ничего важнее здоровья и безопасности наших граждан за границей".
В своем письме Каримова выдвигает обвинения против своей матери, сестры и некоторых приближенных отца. Она обвиняет их в вымогательстве, шантаже и пытках.
"Единственная причина преследования в стиле Пиночета в том, что я осмелилась говорить о вещах, о которых молчат миллионы", - пишет она.
Но многим наступление Каримовой на собственную семью кажется притворством. Гульнара, как зовут ее в Узбекистане, долгое время была гламурным лицом режима, который она сегодня критикует. Она владела огромной бизнес-империей, была самой знаменитой поп-звездой страны (под сценическим именем Гугуша), покровительницей моды, искусств и дизайна, создала собственную парфюмерную линию, стала самым крупным в стране благотворителем, а также была представителем Узбекистана при ООН в Женеве.
В последние несколько лет я брала интервью у нескольких жителей Узбекистана, которые были лишены средств к существованию в результате рэкета, действовавшего под ее именем.
В 2012 группа шведских журналистов выяснила, что шведско-финская телекомпания TeliaSonera заплатила 300 миллионов долларов в качестве взятки в 2008 году, чтобы попасть на прибыльный рынок мобильной связи Узбекистана. Деньги были переведены в оффшорную компанию, зарегистрированную в Гибралтаре, владелицей которой являлась 25-летняя Гаяне Авакян, которая предположительно была одной из тех, кого арестовали вместе с Рустамом Мадумаровым 17 февраля.
По воле отца
Это дело стало крупнейшим в Швеции делом о коррупции, а в понедельник Гульнара Каримова была включена в список официальных подозреваемых.
В расследовании задействованы десять европейских стран и США. Две недели назад швейцарские власти заявили, что они открыли новое дело, касающееся отмывания денег, которое совершала Каримова.
Гульнара всегда отрицала свое участие в деле TeliaSonera, а сама компания отрицает какие-либо преступления со своей стороны. В письме Каримова опять настаивает, что атака на нее была инициирована шефом безопасности отца Иноятовым.
"Она описывает себя жертвой, а своего отца как человека, которым манипулируют", - сказал Даниил Кислов, редактор ведущего в Центральной Азии информационного сайта Ferghana.ru.
Кислов уверен, что никто, кроме самого Каримова, не мог отдать приказа поместить дочь под домашний арест или задерживать ее ближайших друзей. Он говорит, что таким образом Каримов железной рукой наказывает дочь за неумеренность ее образа жизни.
"Последние пятнадцать лет показали, что Каримова меньше всего волнует международная критика состояния прав человека в Узбекистане, пытки в тюрьмах, принудительная стерилизация в государственных больницах, детский труд на хлопковых полях", - говорит Даниил Кислов.
Но что действительно волнует Каримова, добавляет Кислов, так это то, что репутация Гульнары как "криминального барона" наносит урон Узбекистану с точки зрения привлекательности для иностранных инвестиций, приток которых она в последнее время сумела монополизировать. Кислов полагает, что арест был попыткой показать неуправляемой дочери, что в Узбекистане лишь он один принимает решения.
При ближайшем рассмотрении
Несмотря на то, что в течении уже десяти лет ходят слухи о смертельной болезни Каримова, 76-летний президент выглядел бодро на открытии зимних Олимпийских игр в Сочи в феврале. Нет никаких признаков того, что он по своей воле оставит свой пост.
Но является ли решение Каримова запереть дочь в собственном доме признаком слабости?
Очевидно, что оно показывает озабоченность тем, какой урон может нанести несдержанная на язык и хорошо информированная Гульнара.
Но, несмотря на то, что ее доступ к интернету закрыт, Гульнаре удается быть услышанной. После того как она отправила свое письмо мне, она связалась с одним из узбекских СМИ, где просила своего отца разрешения покинуть страну, так как ей необходимо пройти лечение.
"Я никогда не думала, что такое может произойти в цивилизованной стране, какой позиционирует себя Узбекистан", - говорит она в своем письме.
"Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что вся эта мерзость, все, чему я раньше не поверила и с чем поспорила бы, происходит здесь уже много лет".
Несмотря на то, что лишь немногие будут способны поверить в трансформацию Каримовой в правозащитника, очевидно, что письмо вызовет большой резонанс.