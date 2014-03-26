26 марта утром в Атырау произошло крупное ДТП, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Авария произошла на одном из перекрестков при въезде в город. Участок достаточно оживленный. По словам водителя «КАМАЗа», он двигался по главной дороге, когда сбоку неожиданно на большой скорости вылетел легковой автомобиль марки «Опель», сделать что-либо было уже невозможно, легковушка протаранила грузовик, который от удара перевернулся. Девушка, управляющая легковым авто, осталась жива, но находится в больнице с различными травмами. Водитель грузовика отделался легкими ушибами и теперь подсчитывает ущерб от гибели нескольких голов скота. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Между тем, по словам водителей, здесь уже продолжительное время не работает светофор. avar_atyr1avar_atyr2avar_atyr3avar_atyr4 Такежан РЗАБЕКОВ Фото автора