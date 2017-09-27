Вопрос ношения платка школьницами волнует не только матерей, но и все общество. На защиту школьниц и студенток несколько лет назад вставал верховный муфтий Казахстана, однако министерство образования стоит на своем. В управлении религии говорят, что если школьницам запрещают носить платки, это вовсе не означает, что ущемляются права верующих. В 49 статье закона об образовании черным по белому написано, что родители обязаны выполнять правила, определенные уставом организации образования, и если устав учебного заведения запрещает носить головные уборы, то это нужно соблюдать, если, конечно, родители не хотят платить штраф. - Есть административный кодекс, и там есть статья 409, где указана сумма штрафа, до сих пор на территории нашей области эта статья считается «мертвой». Поэтому мы считаем, разъяснения разъяснениями, но мы должны напоминать родителям, которые не согласны с этим, что есть определенное наказание, - сообщил руководитель управления по делам религии ЗКО Саялбек ГИЗЗАТОВ. Разъяснительная работа проводится как в городе, так и в районах, и надо сказать, что она дает положительный результат, хотя и небольшой. Например, после проведенной разъяснительной работы в школе Жангалинского района одна ученица все-таки сняла платок. Главное, утверждает заместитель председателя ассамблеи народов Казахстана Гайса Капаков, это не количество проведенных встреч, а результат, который удалось достичь. - Вся беда во многих вопросах, что мы доходчиво не можем объяснить людям. Такие встречи проводим, а там пять-шесть человек в зале сидят. Что эта за встреча? Нужно понимать, с кем проводить встречи. С целевыми группами нужно работать, а если человек просто сидит, зачем ему объяснять, что один плюс один будет два, он это и так знает, - говорит заместитель председателя АНК ЗКО Гайса КАПАКОВ В марте 2016 казахстанские СМИ сообщали, что в школах могут разрешить ношение платка, если того потребует родительская общественность. Об этом говорилось на официальной блог-платформе министра образования и науки. Однако вопрос ношения головного убора, до сих пор остается открытым.