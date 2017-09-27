В рамках инвестиционного форума также была проведена выставка «Казахстан-Россия. Приграничное сотрудничество регионов». Как известно, Оренбуржье граничит с Западно-Казахстанской, Актюбинской и Костанайской областями. И если в Актобе продукцию оренбургских товаропроизводителей знают и любят, ведь там аналогичная выставка проходит уже 15 лет, то в Уральске выставка товаров проходит только во второй раз. Представить свою продукцию собрались более 100 участников из России и Казахстана. Аким ЗКО сообщил, что этот форум-выставка широко охватывает сферы экономического взаимодействия наших приграничных областей. - Только в прошлом году товарооборот нашей области со странами евразийского экономического союза достиг порядка 500 млн долларов. И этот темп мы не должны снижать. Это огромный рынок, это большие возможности, чтобы развивать бизнес как в нашем регионе, так и у наших соседей, - заявил Алтай КУЛЬГИНОВ. Основным торговым партнером Оренбургской области в Казахстане является западный регион. В структуре взаимной торговли около 70% составляет импорт природного газа и газового конденсата карачаганакского месторождения. - Сегодня здесь присутствуют более пятидесяти оренбургских компаний, и это не заканчивается только общением бизнеса. Мы - оренбуржье - самая пограничная область Российской федерации с республикой Казахстан, около 2000 километров, и везде говорим только об одном, что эта граница была, есть и будет границей дружбы, - говорит губернатор Оренбургской области Юрий БЕРГ. Осмотрев всю представленную продукцию и даже попробовав некоторую из них, гости из соседней России отметили для себя самое интересное. - Ну, скажем мясные консервы. Никого не удивишь тушенкой из говядины или баранины, я был удивлен, когда увидел казы тушеную. Я потихоньку взял весь перечень, отдал министру сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, это же оригинально, почему бы не поучиться, - продолжил Юрий БЕРГ. Далее участники отправились в зал пленарного заседания, где начался форум «WestKazInvest», на который собрались порядка трехсот человек. - Вы знаете, что мы наладили сотрудничество с финляндской компанией, и финны уже построили здесь два предприятия. Это совместное предприятие по выпуску энергосберегающих окон и дверей и в перспективе мебели, и второе - это переработка твердо-бытовых отходов. Вы же знаете по полигону ТБО у нас очень много вопросов было и проблем, и я думаю, что финские технологии нам в этом очень помогут продвинуться вперед, - сообщил Алтай КУЛЬГИНОВ. Наряду с этим, по прогнозам экспертов, следующие 10 лет в регионе ожидается последовательный экономический рост, связанный с увеличением численности населения, проектов расширения крупных нефтегазовых компаний, увеличением деловой активности, грузопотока и товарооборота, крупных вложений в инфраструктуру и вводом порядка 30 новых заводов. Всё это - уникальная возможность развивать бизнес в центре Западного Казахстана. В завершении форума были подписаны меморандумы, в рамках которых в Уральске модернизируют аэропорт на 1,5 млрд.тенге, итальянские инвесторы построят теплицу за 3,5 млрд.