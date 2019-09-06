Они потребовали отставки прокурора и справедливого приговора суда, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
6 сентября у здания областного суда родственники обвиняемого в незаконной транспортировке битума из России Кайрата Намазбаева провели пикет. В руках они держали плакаты с надписями "За предпринимательство 16 лет строгого режима", "Требуем отставки прокурора Каиргалиева", "Мы против рейдерского захвата бизнеса и фабрикации дела". По словам мамы подсудимого Зулхии Калменовой, оба суда проходили с явными нарушениями уголовно-процессуального кодекса.
– Мой сын второй год находится под арестом. За это время прошло два суда, по первому из которых был вынесен обвинительный приговор, и моему сыну назначили 10 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исправительной системы максимальной безопасности с конфискацией имущества. Мы подали заявление в апелляционный суд, который отменил приговор суда первой инстанции в связи с множественными нарушениями УПК. Второе судебное разбирательство закончилось и 12 сентября другой судья Кайрат Утешев вынесет свой вердикт. Но мы опасаемся того, что история повторится, и наших детей снова приговорят к долгим тюремным срокам. На этот раз прокурор Каиргалиев просит для них до 16 лет тюрьмы. Кроме этого, суд прошел необъективно, чувствовался обвинительный уклон, слова свидетелей не берут во внимание, на них оказывалось психологическое давление и моральные пытки. Тут невооруженным взглядом видно, что дело сфабриковано, здесь нет потерпевших. Мы знаем, что это происки конкурентов, которые пытаются таким образом избавиться от честных предпринимателей. Мой сын никому никогда не давал взяток и откатов, работал честно, вся документация имеется, налоги оплачены, никого не убивал, не грабил, не обманывал. Почему он и другие ребята должны отвечать за преступления, которые не совершали? - возмущается мама подсудимого Кайрата Намазбаева.
По словам родных подсудимого, в город до сих продолжается поставка битума из РФ, его ввозят уже другие предприниматели, но по отношению к ним никакие действия не предпринимаются.
– Мы наводили справки и выяснили, что поставка битума из России не прекратилась. Как его возили раньше так и продолжают возить. Как это могут объяснить сотрудники КНБ? Никак. Вообще наше дело не должны были расследовать сотрудники КНБ. Мы просили сотрудников ДГД, но нам отказали. Потому что бывший сотрудник КНБ Малик Назымов тоже занимается этим бизнесом и возит битум из России. Это рейдерский захват, наших детей посадили, чтобы они не мешали. Вы становитесь свидетелями произвола и беззакония, которые творятся в нашей области. Пусть общественность знает, какой ужас творится у нас. Народ не глупый, люди все видят. Мы хотим, чтобы на нас обратили внимание, мы обращаемся к президенту Касым-Жомарту Токаеву, к председателю верховного суда Жакипу Асанову с просьбой, чтобы они остановили это заказное дело и устранение конкурентов руками правоохранительных органов, - заявила Зулхия Калменова.
По словам супруги Кайрата Намазбаева Лунары, во время судебного заседания адвокаты заявляли более 30 ходатайств, однако суд не принял их во внимание, а из 90 свидетелей были допрошены всего 11.
– Они вызвали на суд только тех свидетелей, показания которых были удобны лишь для обвинения. Мой муж занимался легальным бизнесом, за один год он заплатил государству свыше 50 млн тенге налога. Кайрат занимался не только бизнесом, но и перевозкой строительных материалов и угля. Он никогда не был судим, всегда всем помогал, занимался благотворительностью и за это первый суд дал ему 10 лет строгого режима, а во второй раз и вовсе прокурор просит 16 лет и предъявил иск в размере 4 млрд тенге. Для бизнеса супруг брал кредит под залог жилого дома, в котором живет вся его семья. Теперь банк в любой момент может нас выселить, и мы окажемся на улице, - говорит Лунара Намазбаева.
По словам председателя коллегии по уголовным делам суда ЗКО Акана Жумагулова, в данный момент судья Кайрат Утешев находится в совещательной комнате и никто не имеет право вмешиваться в процесс вынесения приговора.
– Приговор будет вынесен только в случае достаточности доказательств. Вердикта еще не было, и мы не знаем, каким он будет. Поэтому не нужно гадать. Если вы, как заинтересованная сторона, будете недовольны вынесенным приговором, то вы можете подать на апелляцию. Ваши права еще не ограничены. Пока приговор не вступит в законную силу, мы не имеем право даже обсуждать этот вопрос. Давайте не будем торопить события, - заявил Акан Жумагулов.
Напомним,
в специализированном межрайонном уголовном суде судья Кайрат Чалкаров рассматривал дело шести казахстанцев, которые обвиняются по части 4 статьи 197 УК РК "Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения". Подсудимые Кайрат Намазбаев и Тимур Калиев во время прений сторон заявили, что не согласны
с выводами обвинения и просили суд оправдать их. 29 января 2019 года они были осуждены и приговорены
к различным срокам - от 5 до 10 лет. 23 апреля апелляционная коллегия по уголовным делам Западно-Казахстанского областного суда рассмотрела дело и выявила существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства. В связи с этим обвинительный приговор суда первой инстанции был отменен
. После завершения судебных разбирательств прокурор попросил для подсудимых до 16 лет лишения свободы.
Фото Медета МЕДРЕСОВА