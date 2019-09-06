Судья специализированного межрайонного уголовного суда Бахыт Ермаханов В межрайонном специализированном суде по уголовным делам Западно-Казахстанской области вынесен обвинительный приговор в отношении педофила. Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Судья Бахыт Ермаханов отметил, что мужчина был неоднократно судим. Он провел за решеткой порядка 13 лет за хулиганство, кражи и грабежи. Свои преступления он совершал в доме родителей. - Одна потерпевшая – это дочь его родного брата, другая – дочь родной сестры. В деле насчитывается шесть эпизодов. Девственная плева у потерпевших не нарушена, он не вступал с девочками в сексуальный контакт. Но заставлял девочек раздеваться, трогал за интимные части тела. При этом угрожал убить, если они кому-то об этом расскажут, - рассказал судья межрайонного специализированного суда по уголовным делам ЗКО. Заявление по данному факту в полицию поступило от матери одной из девочек. Она услышала разговор своей дочери с подругой. - Девочки просили дядю их не трогать, плакали, но он показывал им нож и даже приставлял его к горлу, - отметила мать одной из потерпевших. Подсудимому назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении чрезвычайной безопасности (особый режим). Дополнительное наказание в виде кастрации не было применено. Судебно-психиатрическая экспертиза не выявила у мужчины сексуальных предпочтений к несовершеннолетним. Приговор не вступил в законную силу, однако осужденный не стал его обжаловать.