Библиотека №5 расположена в районе СОШ №20. Сама библиотека была основана в 1965 году, в этом месте она находится с 1985 года. На открытии присутствовал аким города Абат Шыныбеков. - Уважаемые уральцы, сегодня мы открываем библиотеку после ремонта. Открытие приурочено ко Дню города. Все мы знаем, что район Зачаганска - это густонаселенный и развивающийся район, поэтому было решено в первую очередь провести ремонт в библиотеке именно здесь. Теперь жители района могут приходить и читать книги, студенты - работать в читальном зале. Для этого созданы все условия - мы оснастили библиотеку новыми компьютерами, электронными книгами и обновили книжный фонд. Я поздравляю всех жителей с этим знаменательным событием и хочу призвать всех: читайте книги, приучите детей к чтению, ведь читающие дети и молодежь - это всесторонне развитые люди, а они - наше будущее, - обратился к присутствующим Абат Шыныбеков. По словам градоначальника, планируется также ремонт библиотек в районах Ремзавода, Мясокомбинат. Всего в городе функционирует 19 филиалов библиотек. Нужно отметить, что в библиотеке №5 помимо ремонта, была обновлена мебель, завезены компьютеры и электронные книги. Все это обошлось в 7 млн тенге, 3,5 млн тенге были сэкономлены на праздновании Дня города. Как сообщалось ранее, в этом году не будет традиционного салюта на День города. Сэкономленные от этого деньги пошли на ремонт библиотеки. Жители района были рады этому событию. - Я рад, что в этой библиотеке провели ремонт. У меня сюда ходит папа, я, когда был студентом, тоже здесь всегда работал. Теперь здесь есть новые компьютеры и даже электронные книги. Это нужно нам, чтобы дети читали книги, занимались здесь, - говорит житель Зачаганска Серик. Книжный фонд библиотеки №5 составляет 50 тысяч экземпляров. Она насчитывает 4 тысячи абонентов, ежедневно библиотека обслуживает 50-60 человек в день.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.