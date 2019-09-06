Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом на сессии гормаслихата сообщил руководитель городского отдела ветеринарии Саден Лукпанов. - На 2019 год на уничтожение бродячих собак и кошек выделено 47 миллионов тенге, из них уже освоено двадцать семь, при этом ликвидировано более восьми тысяч и 912 кошек, - отметил спикер. По его словам, в этом году укусам бродячих собак подверглись 190 человек, все они взяты на контроль и направлены на лечение в больницы. Выявлена 251 собака с подозрением на бешенство – эти животные были тоже уничтожены. Лукпанов также сообщил, что из городской казны выделено на проведение противоэпизоотических мероприятий 18 963 млн тенге, а на мероприятия по идентификации сельскохозяйственных животных – 9 376 млн. И напомнил, что в местности Сарыозек строится скотомогильник стоимостью 330 млн тенге, в скором времени он вступит в эксплуатацию.