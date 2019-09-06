Всего на уничтожение животных было выделено 47 миллионов тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом на сессии гормаслихата сообщил руководитель городского отдела ветеринарии Саден Лукпанов. - На 2019 год на уничтожение бродячих собак и кошек выделено 47 миллионов тенге, из них уже освоено двадцать семь, при этом ликвидировано более восьми тысяч и 912 кошек, - отметил спикер. По его словам, в этом году укусам бродячих собак подверглись 190 человек, все они взяты на контроль и направлены на лечение в больницы. Выявлена 251 собака с подозрением на бешенство – эти животные были тоже уничтожены. Лукпанов также сообщил, что из городской казны выделено на проведение противоэпизоотических мероприятий 18 963 млн тенге, а на мероприятия по идентификации сельскохозяйственных животных – 9 376 млн. И напомнил, что в местности Сарыозек строится скотомогильник стоимостью 330 млн тенге, в скором времени он вступит в эксплуатацию. Лина ОЙЛОВА