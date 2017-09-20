В совещании под председательством акима области были рассмотрены вопросы неиспользуемых земель и организация проведения сельскохозяйственных ярмарок по приемлемым ценам. Со слов руководителя областного управления земельных отношений Алии МУХАНБЕТЖАНОВОЙ, в государственный фонд было возвращено 931 тысяч гектар земель неиспользуемых земель по ЗКО. Аким области высказал много критики в адрес управления по контролю за использованием и охраной земель, подчеркнув, что оно не использует необходимые меры для решения данного вопроса. В этой связи дал поручение совместно с управлением земельных отношений усилить работу по возвращение неиспользуемых земель, потребовав ежемесячно отчет о проделанной работе. – Для дальнейшего развития животноводства в регионе ведется реконструкция ирригационных сооружений. По сравнению с прошлым годом вдвое увеличилась площадь орошаемых земель. Все это делается для целесообразного использования неосвоеных земель. То есть неиспользуемые земли нужно на открытой, прозрачной конкурсной основе давать людям, которые смогут с выгодно использовать эту землю. Много совместной работы для управления предпринимательства и инвесторов, - сообщил Алтай КУЛЬГИНОВ. Аким ЗКО отметил, что недоволен уровнем организации ярмарок, проводимых в областном центре. – Сельскохозяйственные ярмарки нужно проводить не в одном месте, а предусмотреть для этого еще несколько мест в городе. Необходимо следить за ценами, чтобы они были действительно приемлемыми для жителей. Цены на ярмарке должны быть ниже чем на рынке. Из-за отсутствия контроля ценообразования на некоторые товары такие же как и на рынке, - пояснил аким ЗКО. После чего, Алтай КУЛЬГИНОВ дал указание аким города Уральск Мурату МУКАЕВУ усилить контроль за ценами на сельскохозяйственных ярмарках.