Иллюстративное фото из архива "МГ" Махамбет Ихсангали отметил, что конкурс состоялся в начале 2019 года. По договору ТОО «Sayat» передано 256 гектаров Ханской рощи. В год бюджет области должен получить от компании 1 млн 283 тысячи тенге. - В этом году мы закрепили на пять лет Ханскую рощу за этнотуристическим комплексом «Sayat». В прошлом году там был пожар. Предприниматели собственными силами будут обеспечивать противопожарную безопасность объекта. Там предстоит много работы – провести санитарную рубку деревьев, очистить прилегающую территорию, - отметил Махамбет Ихсангали. Выяснилось, что у новых владельцев Ханской рощи есть проект по ее превращению в туристский объект. Но это не означает, что горожане не смогут туда прийти отдохнуть. - Люди смогут беспрецятственно посещать Ханскую рощу. Но предприниматели здесь будут предоставлять и платные услуги. Это позволит создать новые рабочие места. Также мы проведем конкурс по закреплению за природопользователями Переволочной рощи. Ее площадь составляет 706 га. Там тоже нередки пожары. К тому же браконьеры заготавливают в этой роще веники, - отметил заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования. Отметим, что Ханскую рощу в 2013 году уже пытались передать в частные руки арендатору Александру Елькину. Но этот проект оказался нежизнеспособным.