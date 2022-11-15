- У нас есть договоренность с ТОО «Жаикмунай», они поставляют на крупные АГЗС (ТОО «Алау», ТОО «Тауекель» и АГНКС) газ ежедневно порядка 60 тонн, - пояснил Миржан Нуртазиев.По его словам, министерство энергетики выделило дополнительный объём с АО «СНПС-Актобемунайгаз» в размере 504 тонны. Поставки в ЗКО ожидаются в конце этой недели или на следующей. Фото Медета МЕДРЕСОВА Фото Медета МЕДРЕСОВА Фото Медета МЕДРЕСОВА Фото Медета МЕДРЕСОВА Фото Медета МЕДРЕСОВА Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
В ЗКО дефицит газа: осталось 200 тонн
Власти говорят, что решают сложившуюся ситуацию, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото Медета МЕДРЕСОВА 14 ноября в Уральске на АГЗС образовались очереди. На некоторых заправках газ отпускали только по талонам, а на АГЗС Ven Oil, «Меркурий», НЕФТЭК его не было вовсе. Сегодня, 15 ноября, ничего не изменилось. На АГЗС также наблюдаются очереди. В свободной продаже не по талонам газ можно найти на таких станциях, как «Бейбарс Газ» (ТОО «Алау»), на некоторых заправках ТОО «Тауекель» и АГНКС (автомобильная газонаполнительная компрессорная станция). Как сообщил руководитель управления энергетики и ЖКХ З