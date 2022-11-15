В ЗКО дефицит газа: осталось 200 тонн

Власти говорят, что решают сложившуюся ситуацию, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото Медета МЕДРЕСОВА 14 ноября в Уральске на АГЗС образовались очереди. На некоторых заправках газ отпускали только по талонам, а на АГЗС Ven Oil, «Меркурий», НЕФТЭК его не было вовсе. Сегодня, 15 ноября, ничего не изменилось. На АГЗС также наблюдаются очереди. В свободной продаже не по талонам газ можно найти на таких станциях, как «Бейбарс Газ» (ТОО «Алау»), на некоторых заправках ТОО «Тауекель» и АГНКС (автомобильная газонаполнительная компрессорная станция). Как сообщил руководитель управления энергетики и ЖКХ З

В Уральске наблюдается дефицит газа. Осталось 200 тонн.

Ven Oil, «Меркурий», НЕФТЭК его не было вовсе. Сегодня, 15 ноября, ничего не изменилось.

На АГЗС также наблюдаются очереди. В свободной продаже не по талонам газ можно найти на таких станциях, как «Бейбарс Газ» (ТОО «Алау»), на некоторых заправках ТОО «Тауекель» и АГНКС (автомобильная газонаполнительная компрессорная станция).

«голубого топлива»

- У нас есть договоренность с ТОО « Жаикмунай » , они поставляют на крупные АГЗС (ТОО « Алау » , ТОО «Тауекель» и АГНКС) газ ежедневно порядка 60 тонн, - пояснил Миржан Нуртазиев.

В Уральске наблюдается дефицит газа. Осталось 200 тонн.

В Уральске наблюдается дефицит газа. Осталось 200 тонн.

В Уральске наблюдается дефицит газа. Осталось 200 тонн.

В Уральске наблюдается дефицит газа. Осталось 200 тонн.