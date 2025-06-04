В ЗКО может появиться завод по переработке мяса сайгаков

Как отметил на брифинге министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, учитывая горький опыт 2023 года, в этом году к вопросу регулирования численности сайгаков подошли более ответственно.

Министерство сельского хозяйства провело масштабную проверку мясокомбинатов и дало реальную оценку их готовности к приему установленного объема продукции – на сегодняшний день есть 13 предприятий, которые готовы принимать 3700 голов в сутки.

– Этот вопрос очень актуальный. Сегодня у нас имеются стандарты на использование мяса для переработки, а также для реализации тушек и полутуш. Поэтому мы предполагаем, что при начале регулирования (сайги. – Прим. ред.) мясо будет поступать через мясокомбинаты, где будут проведены все соответствующие ветеринарно-санитарные процедуры по каждой туше – скажем так, чтобы обезопасить население от неблагоприятных последствий. Мясо будет реализовываться в розницу, а также несколько заводов готовы к переработке, – сказал Ерлан Нысанбаев.

По его словам, уже в 2023 году эта работа была начата, сегодня они хотят увеличить объемы.

На вопрос в каких областях могут появиться заводы по переработке мяса сайгака, министр ответил, что в основном – в местах распространения сайгаков. Это Западно-Казахстанская, Атырауская, Актюбинская, Костанайская, Акмолинская, Карагандинская и Павлодарская области.

Отметим, что на следующей неделе будут известны результаты полевых работ и узнают точное поголовье сайгаков, которое определено для регулирования. Сейчас у сайгаков завершился окот, и специалисты устанавливают точное количество животных.

Ранее в ЗКО насчитывалось более двух миллионов сайгаков вместе с приплодом. О необходимости регулирования численности сайгаков говорят давно: в 2023 году был снят 25-летний запрет на отлов животных, и животных начали отстреливать, однако позже отстрел приостановили. Общественники и зоозащитники выступили против таких методов регулирования популяции.



