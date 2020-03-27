Иллюстративное фото из архива "МГ" Подсудимый - 22-летний студент столичного вуза - летом работал в загородном детском лагере "Акбобек-Восток". Заявление на него написали родители, чьи дети отдыхали в этом лагере. По их словам, вожатый приставал к мальчикам. В отряде, которым он руководил, были мальчики в возрасте от 10 до 12 лет. В управлении образования, когда о произошедшем стало известно СМИ, сообщили, что речь идет о конфликте между вожатым и детьми, не более. Мальчишки, обидевшись, пожаловались на него родителям. В самом лагере студента быстро отстранили от работы, а всем объяснили, что вожатый был слишком строг с детьми, и это стало поводом недовольства со стороны детей и родителей. Тем не менее полиция начала расследование. В лагере на тот момент отдыхали около 200 детей, троих мальчиков родители после инцидента забрали домой. 26 марта специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области вынес приговор по этому делу. За неоднократное совершение развратных действий без применения насилия в отношении малолетнего лицом, на которое возложены обязанности по его воспитанию, вожатого детского лагеря осудили на 10 лет. Его пожизненно лишили права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.