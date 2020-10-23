Иллюстративное фото из архива "МГ" "С 26 октября все пассажиры, в том числе граждане Казахстана, прибывающие международными авиарейсами в Казахстан, должны иметь справку о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения госграницы", - сообщил Байгабулов. Он уточнил, что с 26 октября казахстанцев не будут помещать на двухдневный карантин для сдачи ПЦР-анализа, так как все должны быть со справками о ПЦР. По словам главного санврача на транспорте, казахстанцев без справок о прохождении ПЦР-теста не допустят на борт самолета из аэропорта вылета. Дети до 5 лет освобождаются от справок о ПЦР-анализе, отметил Байгабулов. "В этой связи казахстанцы, планирующие перелеты в зарубежье или находящиеся сейчас за границей, должны учесть эти требования", - добавил он. К слову, ранее аким ЗКО Гали Искалиев вновь посетовал, что люди до сих пор продолжают праздновать тои и садака, несмотря на то, что им грозит штраф за это. Заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП ЗКО Ернар Султангалиев дополнил, что с 25 августа на пульт 102 поступило 24 сообщения о проводимых свадьбах. - Из них 8 случаев были подтверждены, и эти люди получили за сообщения по 20 тысяч тенге, - отметил он. Глава области сказал, что за такие сообщения нужно продолжать поощрять людей, так как они помогают бороться с коронавирусной инфекцией. Кроме того, Гали Искалиев отметил, что есть такие факты, когда мониторинговые группы не впускают в рестораны на тои, закрывают окна и двери. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.