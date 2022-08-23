В Минэкологии подтвердили, что по дизельному топливу наблюдаются ограничения в реализации, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Солярка только по талонам или по 100 литров в один бак. Что происходит на заправках Уральска? Министр энергетики Болат Акчулаков сообщил, что по состоянию на 22 августа, совокупные запасы бензина АИ-92 на нефтебазах и в пути составляют 180 тысяч тонн, что покрывает потребность на 14 дней. Запасы дизельного топлива - 220,8 тысяч тонн, этого достаточно на 13 дней.
- По бензину Аи-92 ситуация стабильная, на основных сетях АЗС ограничения отсутствуют. Вместе с тем, по дизельному топливу наблюдаются ограничения в реализации топлива - переход на отпуск топлива по талонам и картам, установление лимитов. Нефтеперерабатывающие заводы вырабатывают топливо в достаточном количестве, однако отгрузка нефтепродуктов с НПЗ осуществляется не стабильно, в недостаточном количестве поставляется порожние вагон-цистерны, наблюдается увеличение сроков доставки вагонов до пунктов доставки, - сказал Акчулаков на заседании правительства.
Он призвал заинтересованные органы и операторов работать слаженно. В середине июля в ходе расширенного заседания правительства президент сказал, что по оценкам экспертов, осенью в стране может возникнуть дефицит дизельного топлива. Тогда он поручил правительству и агентству по защите конкуренции выработать дифференцированные цены на нефтепродукты для транзитного транспорта и по периметру границы. С 22 августа в Казахстане ввели дифференцированный тариф на дизтопливо.