Жители жалуются, что устали от запаха гари, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Новые микрорайоны на западе областного центра в дыму. Возгорания на полигоне ТБО в Актобе происходят каждое лето, причём неоднократно. На этот раз сообщение в ДСЧ поступило 22 августа вечером. Пожар тушат до сих пор. На месте работают более 20 сотрудников ДЧС и ТОО «Табыс Актобе», две пожарные автоцистерны, восемь «КамАЗов», три погрузчика и водовоз. До этого полигон горел 16 июля и седьмого августа. Фарида ЗАРИП