Фото с сайта yk.kz Фото с сайта yk.kz Жительница Усть-Каменогорска Ляззат Бисеканова нашлась спустя 15 лет после исчезновения, передает Седьмой канал. В 1999 году женщина отправилась на заработки в Алматы, оставив дома мужа и троих детей. А после отъезда, словно в воду канула. Все эти годы ее безуспешно пытались найти родные и близкие. Официально женщину признали умершей. Однако случайная встреча помогла вернуть ее домой. Как оказалось, в южной столице Ляззат попала под машину и потеряла память. Теперь она с трудом вспоминает свою семью. Хотя, например, младшую сестру узнает сразу. За годы отсутствия дома случилось много событий. Скончался сын, выросли дочки. Муж все это время не женился и ждал жену. Как сообщает портал YK.KZ, потерявшая память женщина первое время жила в Алматы у пожилой санитарки. Затем занялась ремонтом квартир. Постепенно появились деньги на съемное жилье. Однако женщину постоянно мучил вопрос, кто она и где ее родные. Однажды она пошла к гадалке и услышала: "Ходи в то же место, куда ходишь постоянно, скоро там получишь все ответы". И действительно, через некоторое время в магазине, куда Ляззат постоянно ходила за продуктами, ее вдруг узнала бывшая соседка из родного села Тугыл. Она тут же позвонила и сообщила родственникам радостную весть. Источник: tengrinews.kz