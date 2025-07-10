Планы по применению переработанного техногенного сырья на своем сайте опубликовало министерство транспорта РК. По информации ведомства, министерством утверждён План мероприятий по увеличению объёмов применения техногенных минеральных образований в дорожных проектах.
Так, согласно плану, техногенные минеральные образования (ТМО) — зола, шлаки, пустые породы планируют перерабатывать и использовать в дорожном строительстве.
Как отмечают эксперты, включение переработанного техногенного сырья позволит не только снизить затраты на реализацию инфраструктурных проектов, но и существенно сократить экологическую нагрузку на окружающую среду.
— Переработанные отходы можно эффективно использовать для строительства и ремонта дорог. Причём по качеству такие материалы не уступают традиционным. Это выгодно всем: государство снижает расходы, предприятия решают проблему отходов, экология становится чище, — отметил вице-президент АО «КаздорНИИ» Ерик Амирбаев.
Ученые отмечают, что для успешной реализации плана необходимо предусмотреть внесение соответствующих требований по применению переработанных материалов в законодательство. Кроме того, для предприятий, занимающихся переработкой отходов, необходимо предусмотреть систему налоговых льгот и других мер стимулирования.
В настоящее время уже начаты научные исследования промышленного сырья в регионах. Так, в Павлодарской и Карагандинской областях ведётся комплексная оценка промышленных отходов для их последующего использования в дорожной отрасли. По результатам исследований будет сформирован перечень рекомендуемых материалов, который войдёт в Единую базу дорожно-строительных материалов.
В министерстве считают, что использование переработанных промышленных материалов в строительстве является распространённой мировой практикой, позволяющей эффективно решать сразу несколько ключевых задач: экономить природные ресурсы, снижать затраты на строительство, уменьшать негативное воздействие на окружающую среду и содействовать развитию рынка переработки отходов.