Эксперты считают, что использование переработанного техногенного сырья позволит снизить затраты.

Зола и шлаки: в правительстве придумали как сэкономить на строительстве дорог

Планы по применению переработанного техногенного сырья на своем сайте опубликовало министерство транспорта РК. По информации ведомства, министерством утверждён План мероприятий по увеличению объёмов применения техногенных минеральных образований в дорожных проектах.

Так, согласно плану, техногенные минеральные образования (ТМО) — зола, шлаки, пустые породы планируют перерабатывать и использовать в дорожном строительстве.

Как отмечают эксперты, включение переработанного техногенного сырья позволит не только снизить затраты на реализацию инфраструктурных проектов, но и существенно сократить экологическую нагрузку на окружающую среду.

— Переработанные отходы можно эффективно использовать для строительства и ремонта дорог. Причём по качеству такие материалы не уступают традиционным. Это выгодно всем: государство снижает расходы, предприятия решают проблему отходов, экология становится чище, — отметил вице-президент АО «КаздорНИИ» Ерик Амирбаев.

Ученые отмечают, что для успешной реализации плана необходимо предусмотреть внесение соответствующих требований по применению переработанных материалов в законодательство. Кроме того, для предприятий, занимающихся переработкой отходов, необходимо предусмотреть систему налоговых льгот и других мер стимулирования.

В настоящее время уже начаты научные исследования промышленного сырья в регионах. Так, в Павлодарской и Карагандинской областях ведётся комплексная оценка промышленных отходов для их последующего использования в дорожной отрасли. По результатам исследований будет сформирован перечень рекомендуемых материалов, который войдёт в Единую базу дорожно-строительных материалов.

В министерстве считают, что использование переработанных промышленных материалов в строительстве является распространённой мировой практикой, позволяющей эффективно решать сразу несколько ключевых задач: экономить природные ресурсы, снижать затраты на строительство, уменьшать негативное воздействие на окружающую среду и содействовать развитию рынка переработки отходов.