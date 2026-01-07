Также было добыто 26 миллионов кубометров природного газа.

В управлении энергетики и ЖКХ области сообщили, что в 2025 году добыча углеводородов осталась стабильной. Было добыто 26 миллионов кубометров природного газа — на 7% больше, чем в 2024 году. Также добыто 13 тысяч тонн нефти и газового конденсата.

Продолжается разведка нефтегазового участка Чингис-Теслу в Каратобинском районе. Заключён контракт на добычу углеводородов на участке недр Саралжын, который действует до 2068 года.

В 2025 году на внутренний рынок региона области поставлено 66 тысяч тонн сжиженного нефтяного газа — это на 7% больше, чем в прошлом году.