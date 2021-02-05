Фото из архива "МГ" – Единый накопительный пенсионный фонд с 25 января по 3 февраля 2021 года принял от уполномоченных операторов 75 131 заявление вкладчиков на осуществление досрочных выплат для целевого использования. Большинство заявлений в ЕНПФ поступило от уполномоченного оператора АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк". Через данного оператора в период с 25 января по 3 февраля 2021 года было принято 73 355 заявлений. 53 709 заявлений (более 73 процентов) на общую сумму около 294,1 миллиарда тенге предварительно одобрены и приняты к обработке. 19 646 заявлений (порядка 27 процентов) были отклонены ЕНПФ как не соответствующие требованиям законодательства. По 27 327 заявлениям, принятым от уполномоченного оператора АО "Отбасы банк", с 1 по 3 февраля 2021 года осуществлены выплаты на общую сумму порядка 151 миллиарда тенге. Средняя сумма выплат составила более 5,5 миллиона тенге, - говорится в сообщении. От уполномоченного оператора "Народный банк Казахстана" с 28 января по 3 февраля поступило 1 766 заявлений. Из них 1 548 заявлений (порядка 87 процентов) были приняты к обработке, 228 заявлений были отклонены в связи с несоответствием требованиям законодательства. Переведено на спецсчет уполномоченного оператора 8,3 миллиона тенге. – Всего от уполномоченных операторов в обработку для осуществления последующей выплаты принято 55 257 заявлений на общую сумму более 301,7 миллиарда тенге., - добавили в ЕНПФ. В фонде напомнили, что перевод накоплений уполномоченному оператору осуществляется в течение пяти рабочих дней после поступления заявления вкладчика от уполномоченного оператора в ЕНПФ. – При этом следует отметить, что согласно статье 173 Гражданского кодекса Республики Казахстан течение срока, определяемого периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало. Информацию о сумме, доступной к изъятию, рекомендуем проверять в личном кабинете на сайте enpf.kz или электронного правительства, в мобильном приложении ЕНПФ непосредственно в день подачи заявления на получение единовременных пенсионных выплат уполномоченному оператору. При наличии у вкладчика в ЕНПФ достаточной суммы накоплений заявление на ее использование может быть подано неограниченное количество раз, - заключили в ЕНПФ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.