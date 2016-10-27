В ночь на 25 октября оперативники погранично-пропускного пункта "Курмангазы" совместно с сотрудниками департамента государственных доходов области на автомобильной трассе "Астрахань-Атырау" остановили грузовую газель, следовавшую из Астрахани. - При досмотре транспортного средства под продуктами питания была обнаружена крупная партия нелицензированного алкоголя. Владелицей груза оказалась предпринимательница, уроженка Мангистауской области 1975 года рождения, которая везла незаконный груз в Актау для его последующей реализации, - рассказали сотрудники пропускного пункта "Курмангазы". Под палками колбасы, сметаной и туалетной бумагой оперативники обнаружили и изъяли 100 коробок водки, в количестве 2000 бутылок, по 20 бутылок в каждой. Весь контрабандный груз изъят, его хозяйке грозит либо уголовное, либо административное наказание в виде штрафа.