Мероприятие проводится федерацией по национальным видам спорта при поддержке областного управления физической культуры и спорта. Соревнования состоятся 29 октября, в 10.00 часов в селе Талгайран, близ города Атырау. В играх примут участие районные команды по кокпару, каждая из которой будет представлена как минимум 5-ю игроками. Как заверили в федерации по национальным видам спорта, допускаться к состязанию будут лишь опытные спортсмены, игра будет проводится под наблюдением судей и врачей. Призовой фонд соревнований составит 500 тысяч тенге. Стоит отметить, что подобное мероприятие проводится в Атырауской области впервые и приурочено оно к 25-летию Независимости Республики Казахстан.