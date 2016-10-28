Иллюстративное фото из архива "МГ" - На сегодняшний день в составе хоккейной команды 23 игрока. Из них семь человек - легионеры. Раньше ребята играли за саратовский «Универсал», работают они с нами на контрактной основе. С ними заключены трудовые договора, они получают зарплату на равных с остальными игроками. В среднем зарплата игрока составляет от 100 до 150 тысяч тенге. Хоккеисты тренируются каждый день и активно готовятся к новому игровому сезону, - рассказалСледует отметить, что команда тренируется под руководством российских специалистов - тренера Владимира КОЖЕВНИКОВА и помощника тренера Николая ШАВАЛДИНА. К слову, «Акжайык» - единственная команда в Казахстане, выступающая в регулярных российских соревнованиях по хоккею с мячом. На сегодняшний день календарь игр на 2017 год еще не утвержден. - На домашнем стадионе идет построение искусственного льда. Сейчас решается вопрос домашней игры: либо будем принимать на стадионе им. П.Атояна, либо на стадионе "Жастар-2", который находится в Зачаганске, - говорит Данияр ДУСАЛИЕВ. Работы по созданию искусственного льда на стадионе "Акжайык" ведутся за счет средств, выделяемых недропользователями в виде социальных отчислений на развитие региона. Сначала строители снимут верхний слой земли, затем туда установят специальное оборудование, которое позволит сохранять лед при 10 градусах тепла. Виктор МАКАРСКИЙ Юлия ЧУЖОВА