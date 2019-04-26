Представляем вам чудеса природы от которых захватывает дух.
- Амазонка
Самая огромная река мира - 7 млн кв.км и 9 стран. Водятся только здесь поражающие необычностью обитатели тропических лесов. Она ежеминутно дает 105 млрд. л. воды в Атлантический океан. Ни один мост, не пересекает эту могущественную, главную водную артерию планеты.
- Бухта Халонг
Бесчисленные толпы туристов стремятся во Вьетнам - увидеть Халонг. Почти две тысячи островов, нетронутых человеком, с превосходными видами. Это один из самых красивых уголков мира.
- Водопад Игуасу
Никакие слова не смогут описать мощь и красоту 275 водопадов, которые составляют Игуасу
. Расположенный на границе между Бразилией и Аргентиной, он растянулся почти на 3000 м. в окружении двух национальных парков с редчайшими животными. Увидеть это своими глазами – восторг стоит того.
- Остров Чеджу
Жемчужина Южной Корее — Чеджу, прекрасное место земли, закат на берегу океана, прогулки на лошадях или отдых на песчаных пляжах. Звезда острова — самая высокая гора в Кореи и вулкан, который давно бездействует и возвышающийся почти на 2000 м. над уровнем моря.
- Комодо
Индонезийский парк был основан, чтобы сохранилась популяция местного дракона. А теперь и всего разнообразия животного. Склоны на скалах, богатство растительного мира, белый песок и голубые воды пляжей с кораллами — всё это дарит парк. А живущие на нем гигантские злые ящеры, придаёт острые ощущения.
- Подземная река Принцесса
Принцесса протекает через пещеру в 50 км от города Пуэрто, Филиппины. Лагуна, окружена древнейшими деревьями. Если отправитесь на экскурсию по этой реке, длина которой 8 кв, попадете в темный мир тишины и огромных сталактитов, формировавшихся сотни лет и напоминающих реальные существа. Впечатлений от необычных пейзажей и таинственности будет хоть отбавляй.
- Столовая гора в Кейптауне
Это главная особенность Кейптауна. У горы плоская верхушка, и возникла она 6 млн. лет от эрозии. Она видна из любой точки Кейптауна, с вершины открывается вид на превосходные пляжи. Знаменита королевством маргариток и канатной дорогой, это зрелище будет самым ярким в жизни.
