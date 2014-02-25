Иллюстративное фото с сайта polittech.org Иллюстративное фото с сайта polittech.org В акимат Алматы была подана заявка на проведение митинга в сквере за кинотеатром «Сары-Арка» 1 марта 2014 года от активиста «Рабочего движения» Сахиб Жанабаевой. Однако в проведении мероприятия ей было отказано, передает Today.kz. «В указанное вами время в сквере за кинотеатром “Сары-Арка” планируется проведение молодежной патриотической акции с участием значительного количества студентов вузов и колледжей города. В этой связи вам запрещается проведение митинга 1 марта 2014 года», — такую формулировку отказа процитировали в акимате. Участник общественного движения «Демократический Казахстан» и глава СМК Мурат Телибеков ранее сообщил, что активисты подали в городской акимат заявку на разрешение провести мирный митинг 1 марта. Как сообщалось ранее, 15 и 16 февраля в Алматы прошли несанкционированные митинги у памятника Абаю и на площади Республики. Около ста человек в первый день и втрое меньше во второй вышли на акцию протеста против девальвации тенге. По итогам демонстрации более тридцати человек были задержаны и оштрафованы.