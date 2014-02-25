Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на заместителя начальника управления административной полиции ДВД ЗКО Талгата АХАЕВА. По словам замначальника, ДТП произошло в прошлую пятницу недалеко от станции Семиглавый Мар. Как стало известно, семья из пяти человек выехали из ЗКО в поселок Александров Гай Саратовской области на похороны. После похорон родители шестилетней девочки остались в поселке, а ребенка с бабушкой и дедушкой отправили обратно домой. По дороге, неподалеку от станции Семиглавый Мар, автомашина уральцев столкнулась с пассажирской «Газелью», которая ехала домой в Россию. - В «Газели» никто не пострадал, да и на водителе и пассажирах легковой автомашины видимых ранений не было, - рассказал Талгат АХАЕВ. - Их доставили в больницу, где позже скончались ребенок и мужчина - ее дедушка. Причины ДТП устанавливаются, по предварительной версии иномарка превысила скорость, а на дорогах была гололедица и транспортные средства столкнулись. Похожая авария произошла вчера, 24 февраля, в Жанибекском районе. Жители села Жанибек выехали в соседнее село Тау на похороны. Водитель автомашины «Нива» попросил пассажира сесть за руль, поскольку сам немного устал. Пассажир имел водительские права и опыт вождения, и сел за руль. Однако по дороге «Нива» опрокинулась. На месте ДТП погиб мужчина, который находился за рулем.