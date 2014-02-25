- По факту слива отходов со специфическим запахом в канализационный люк в микрорайоне "Северо-Восток-2" заведено уголовное дело по статье 278 часть 1 УК РК "Нарушение экологических требований при производстве и использовании экологически потенциально опасных химических, радиоактивных и биологических веществ", - говорит. - Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет. Машина принадлежит индивидуальному предпринимателю, который работает сам на себя. На сегодняшний день назначены судебно-экспертные исследования нефтепродуктов и ГСМ. Напомним, что 18 февраля сотрудники ТОО "Батыс Су Арнасы" устроили дежурство около канализационного люка в микрорайоне "Северо-Восток-2", недалеко от АЗС "КазМунайГаз". От жителей этого района не раз поступали жалобы на резкий и удушающий запах в этом районе. Примерно в 21:00 аварийная бригада увидела ассенизаторскую машину, которая начала сливать в люк содержимое цистерн. Они сфотографировали машину и заявили о преступлении в УВД города Уральск.