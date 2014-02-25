В Уральске пройдет расширенная ярмарка вакансий (ВИДЕО)

Городская расширенная ярмарка вакансий пройдет 28 февраля в 10 часов в «Ледовом дворце спорта» по адресу: проспект Евразия, 236. Организатором является городской акимат и городской филиал партии "Нур Отан". Участие в ярмарке примут свыше 100 предприятий и организации, которые предложат около 700 вакансий. Все желающие участвовать в ярмарке могут обратиться за справками по адресу: пр. Достык-Дружба, 161, 2 этаж, 3 кабинет, тел.: 50-89-25.