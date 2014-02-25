piterОб этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на замначальника следственного управления ДВД ЗКО Магауию КУРМАШЕВА. По словам замначальника СУ, вчера, 24 февраля, из Атырау вернулись следователи Уральска. Как выяснилось,  поступило уже 7 заявлений от родителей девочек в Атырау. Их фотографии также нашли у Бароха Питера. Для родителей стало шоком, когда они увидели изображения своих дочерей в обнаженном виде. - Потерпевшим в Атырау 16-17 лет, - рассказал Магауия КУРМАШЕВ. - Назначенная экспертиза показала, что фотографии являются эротическими с содержанием порнографических элементов. Изначально полицейские возбудили уголовное дело по статье 273 УК РК - "Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних". Позже полицейские возбудили еще одно уголовное дело по статье 124 ч. 3 - "Развращение малолетних, совершенное неоднократно". По словам замначальника, они сейчас выясняют, распространял ли иностранец снятую порнографию. Сам Барох ПИТЕР утверждает, что снимал для себя. - Уже есть факт частичного распространения фотографий, но не за пределами РК, а на территории страны, - говорит Магауия КУРМАШЕВ. - Он передал изображения девочек двум лицам. Было заявлено, что Барох ПИТЕР женат и у него есть ребенок. Напомним, британец Барох ПИТЕР был выявлен 14 января в гостинице "Шагала". В номере отеля были обнаружены электронные носители с фотографиями малолетних девочек - учащихся общеобразовательных школ Уральска. Ему было предъявлено обвинение по статье 273 УК РК - Только 7 февраля британец был задержан на трое суток, а 10 февраля Уральский городской суд под председательством судьи Варвары ДМИТРИЕНКО удовлетворил ходатайство следователя ДВД о санкционировании ареста Бароха ПИТЕРА сроком на 2 месяца.