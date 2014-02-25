По словам замначальника СУ, вчера, 24 февраля, из Атырау вернулись следователи Уральска. Как выяснилось, поступило уже 7 заявлений от родителей девочек в Атырау. Их фотографии также нашли у Бароха Питера. Для родителей стало шоком, когда они увидели изображения своих дочерей в обнаженном виде. - Потерпевшим в Атырау 16-17 лет, - рассказал Магауия КУРМАШЕВ. - Назначенная экспертиза показала, что фотографии являются эротическими с содержанием порнографических элементов. Изначально полицейские возбудили уголовное дело по статье 273 УК РК - "Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних". Позже полицейские возбудили еще одно уголовное дело по статье 124 ч. 3 - "Развращение малолетних, совершенное неоднократно". По словам замначальника, они сейчас выясняют, распространял ли иностранец снятую порнографию. Сам Барох ПИТЕР утверждает, что снимал для себя. - Уже есть факт частичного распространения фотографий, но не за пределами РК, а на территории страны, - говорит Магауия КУРМАШЕВ. - Он передал изображения девочек двум лицам. Было заявлено, что Барох ПИТЕР женат и у него есть ребенок. Напомним, британец Барох ПИТЕР был выявлен 14 января в гостинице "Шагала". В номере отеля были обнаружены электронные носители с фотографиями малолетних девочек - учащихся общеобразовательных школ Уральска. Ему было предъявлено обвинение по статье 273 УК РК - Только 7 февраля британец был задержан на трое суток, а 10 февраля Уральский городской суд под председательством судьи Варвары ДМИТРИЕНКО удовлетворил ходатайство следователя ДВД о санкционировании ареста Бароха ПИТЕРА сроком на 2 месяца.