Иллюстративное фото с сайта mln.kz Иллюстративное фото с сайта mln.kz Авиакомпания SCAT временно приостанавливает рейсы в Киев, сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу компании. "В связи с обостренной ситуацией в Киеве авиакомпания вынуждена прекратить выполнение рейсов в Киев на период с 1 по 30 марта. Приносим извинения за причиненные неудобства", - сообщили в авиакомпании SCAT . Между тем аэропорт "Борисполь" продолжает работать в штатном режиме, обеспечивая выполнение суточного плана полетов. 24 февраля было совершено 114 и 115 рейсов на прибытие и отправку соответственно. Отметим, что ранее авиакомпания "Эйр Астана" сократила количество рейсов в Киев, в связи с падением спроса. "Эйр Астана" отменила рейсы с 24 февраля по 30 марта 2014 года по некоторым дням.