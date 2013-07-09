Иллюстративное фото с сайта gazeta.bg Иллюстративное фото с сайта gazeta.bg Полицейские задержали 24-летнего актюбинца с килограммом героина, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД"  со ссылкой на пресс-службу областного ДВД. Полицейские выяснили, что молодой человек занимался реализацией наркотика. Как сообщил пресс-секретарь ДВД области Ардагер УАЙДИН, наркоторговец был задержан с поличным при очередном сбыте героина общим весом 1 кг. 37 граммов. Также на чердаке дачного домика одного из садоводческих обществ был обнаружен тайник, в котором хранилось около 145 граммов героина. По словам УАЙДИНА, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение в целях сбыта, либо сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок, от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. В настоящее время задержанный водворен в ИВС. С санкцией суда г, Актобе в отношении задержанного избрана мера пресечения «арест». Подозреваемый намеревался продать героин общим весом около 1,5 кг. - Данный факт является уже вторым случаем поставки в область крупной партии высококачественного героина за последние два месяца, - добавили в ДВД.