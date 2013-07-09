Фото 24 KZ Фото 24 KZ Проблему нехватки детских стоматологов решают в Кызылординской области. В дни летних каникул целая бригада опытных дантистов выехала в оздоровительные лагеря региона. Они не только проводят профилактический осмотр и лечат сельским детям зубы, но и учат правильно за ними ухаживать. С утра в летнем оздоровительном лагере «Шагалак» царит ажиотаж. Сначала завезли современное стоматологическое оборудование, а следом приехали опытные дантисты. У кабинета врача выстроилась целая очередь. Детишки спешат не только показать свои больные зубки, но и получить ценные советы. Как ухаживать за своими зубами, что можно есть, а от чего лучше отказаться, интересовался и Шари из аула Айтеке би Казалинского района. Шари МЕЙИРМАН, житель аула Айтеке би: - Коренные зубы надо чистить вкруговую. Чтобы не повредить десны, нижние зубы надо чистить снизу вверх, а верхние - сверху вниз. Чтобы десны были крепкими, можно их массажировать пальцем. А еще очень вредно для зубов есть сладкое. От конфет лучше отказаться. Это все нам рассказали приезжие врачи. Для диагностики и лечения детских зубов врачи привезли с собой все необходимое: современную стоматологическую установку, рентгеновский аппарат с системой компьютерной радиографии, запас медикаментов и расходных материалов. Султанай САГИНАЕВ, врач-стоматолог: - Раньше мы к лечению зубов подходили комплексно, сегодня, согласно госзаказу, только лечим. К сожалению, вопросы профилактики и дальнейшей реабилитации остались за бортом. К примеру, сегодня у многих моих маленьких пациентов некоторые стоматологические заболевания и начинающийся кариес мы смогли выявить только при помощи высокотехнологичного оборудования. Поэтому такие акции считаю необходимыми. График у стоматологов напряженный. В течение лета им предстоит посетить 9 детских лагерей отдыха и пришкольные дневные лагеря, расположенные в разных районах области. Ляйля КУЛТАЕВА, заместитель начальника Управления здравоохранения Кызылординской области: - Практически 98% детей в возрасте до 18 лет страдают кариесом. В аулах нет бесплатной детской стоматологической службы, только в районных и областном центрах. Для детей, живущих в селах, особенно в отдаленных аулах, зубная помощь практически недоступна. Поэтому мы заключили соглашения с частными дантистами, которые в дни летних каникул будут оказывать бесплатную стоматологическую помощь сельским детям. В общей сложности бесплатную помощь и консультацию опытных специалистов этим летом смогут получить свыше 20 тысяч сельских детей. Кроме того, область планирует уже в этом году приобрести передвижную стоматологическую клинику, которая, уверяют специалисты, будет способствовать решению одной из главных проблем – нехватки детских дантистов на селе. Авторы: Райхан Тажибаева, Канат Енсебаев, Руслан Айтманбетов, Кызылорда, 24 KZ. 24.KZ