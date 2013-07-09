Фото 24.kz Фото 24.kz Четыре японских компании подали заявки в Комитет по контролю над атомной энергетикой. В просьбе говорится о возобновлении работы 10 атомных реакторов на пяти АЭС. До аварии на станции «Фукусима-1» в марте 2011 года атомная энергетика обеспечивала до 30% потребностей страны в электроэнергии. Сейчас в Японии работают только два реактора из 50. Энергетические компании обратились в комитет в связи с новыми стандартами безопасности на атомных станциях, принятыми японскими властями. В этих нормах учитываются опыт трагедии на «Фукусиме-1», возможное возникновение цунами, нападение террористов, хакерские атаки и другие чрезвычайные ситуации. 24.kz