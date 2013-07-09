Фото 24.kz Фото 24.kz Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что от Эдварда Сноудена поступило официальное прошение об убежище. Ранее посольство Никарагуа в Москве также подтвердило просьбу экс-сотрудника ЦРУ США. Таким образом, уже три латиноамериканских государства: Венесуэла, Никарагуа и Боливия готовы принять у себя Сноудена. Он уже более трех недель находится в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево, откуда не может улететь, так как его американский паспорт аннулирован. Тем временем, в госдепе США заявляют, что предоставление какой-либо страной убежища или документа преступнику автоматически грозит ухудшением отношений со Штатами. Сноуден бежал в Гонконг в мае этого года, после чего обнародовал информацию о секретных операциях спецслужб США по прослушиванию в интернете. Николас МАДУРО, президент Венесуэлы: - США никогда не управляли миром полностью, и мы не будем подчиняться приказам. Венесуэла свободная и суверенная страна. У моего народа есть правительство и президент, который был избран честным путем. Если Сноуден хочет прилететь в Венесуэлу, мы будем рады его принять. 24.kz