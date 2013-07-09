Фото 24.kz Фото 24.kz Временный президент Египта Адли Мансур подписал указ о принятии новой Конституции. Документ предполагает созыв Конституционной ассамблеи для подготовки нового основного закона страны в течение двух недель и проведение президентских выборов через шесть месяцев. Один из главных пунктов документа: предоставление права временному главе государства издавать законы после их обсуждения с кабинетом переходного правительства. Также говорится о создании двух комиссий, которые будут разрабатывать статьи новой конституции Египта. Первая группа будет состоять из экспертов-правоведов, во вторую войдут представители гражданского общества. Нынешняя конституция станет уже третьей по счету с момента свержения Хосни Мубарака в январе 2011 года. Меньше недели назад египетская армия отстранила от власти президента Мухаммеда Мурси и временно назначила руководителем страны главу Конституционного суда Адли Мансура. Что касается Мурси, его, по словам военных, сейчас удерживают в одном из военных объектов египетских вооруженных сил. За время беспорядков в Египте погиб 51 человек. И еще, как минимум, 435 получили ранения. 24.kz