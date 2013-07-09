Фото 24.kz Фото 24.kz Учителя Павлодарского региона намерены выработать новый подход в преподавании истории Казахстана. На вновь созданном общественном совете высказали мнение, что уроки истории должны включать не только рассказы о войнах и победах, но и о торговом, политическом и культурном взаимодействии народов. Сейчас осмысленного понимания истории Казахстана у молодого поколения нет, считают эксперты. Механическое заучивание предполагает единственно правильный ответ. А это отбивает у школьников стремление к открытиям. Сауле МАМЫТОВА, руководитель научно-экспертной группы АНК Павлодарской области: - Я думаю, изменение форм контроля знаниями в виде устного изложения на самом деле позволило бы нашему подрастающему поколению критически мыслить и уметь выражать своё отношение к тому, что было, к тому, что будет, иметь свою гражданскую позицию. 24.kz