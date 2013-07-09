Фото 24.kz
Астанинский экономический форум, саммиты ОБСЕ, ШОС, Организация исламского сотрудничества, Белая Азиада.
В последние годы Казахстан стал своего рода модератором многостороннего диалога. И как показал опыт, получается у нашей республики это весьма успешно.
Казахстан является полноправным участником многих межгосударственных союзов: ООН,СНГ, СВМДА, ОБСЕ, ШОС, ОИС, ЕврАзЭс, Таможенный союз. Мы не раз проводили у себя крупнейшие мероприятия, а предложения, которые звучали на организованных нашей республикой площадках, получали высокую оценку в мире. Один из последних примеров - Астанинский экономический форум. Его по значимости уже давно сравнивают с Давосским. В этом году участие в нем приняли более 10 тысяч человек. Делегаты из 136 стран мира. Заключены соглашения почти на 3 млрд. долларов. Там же была озвучена инициатива «G-Global».
Ханон БАРАБАНЕР, экономист, участник VI Астанинского экономического форума:
- Это инициатива, направленная на будущее. Это пример Казахстана очень активно развивающего эту площадку. И включение в нее массу людей это возможность получить реальные предложения по выходу из мирового полисистемного кризиса.
303 эксперта из 63 государств приняли участие в исследовании фонда «Посткризисный мир». По их мнению, больше всего для продуктивного международного диалога сейчас нужен хороший посредник. Такой, на примере которого можно будет увидеть решение существующих проблем: межэтнических и межконфессиональных. Во многом от этого в ближайшие годы лет будет зависеть расстановка сил на планете. Многим нынешним лидерам придется потесниться и уступить место так называемым новым азиатским тиграм. И Казахстан входит в их число.
Екатерина ШИПОВА, директор фонда «Посткризисный мир»:
- Сегодня преимуществом может оказаться многонациональный, многоконфессиональный состав государства. Это показала практика развития тех же транснациональных компаний в глобальным мире. Компании, вбирающие в себя разные культуры, ментальности, дают неожиданные приросты в творческой индустрии, управленческой, дают неожиданные знания, новые принципиально интересные решения. И в отношении стран также. На стыке ментальностей рождается новое.
Мы удачно справлялись как с ролью председателя в самых авторитетных международных организациях, так и показывали высокий уровень организации - на Белой Азиаде, на съезде лидеров мировых и традиционных религий и, конечно же, на саммите ОБСЕ. Сейчас наша страна активно готовится к еще одному международному мероприятию.
Нурсултан НАЗАРБАЕВ, Президент Республики Казахстан:
- Полным ходом ведётся подготовка к этому глобальному событию с участием более 150 стран планеты. Через 4 года будет возведён новый масштабный выставочный комплекс. Решено построить целый городской квартал, который будет обеспечиваться исключительно за счет альтернативной энергии. В городе появится сеть легкорельсового транспорта. Астана должна будет в течение трех месяцев принять порядка 5 миллионов туристов. Это огромная ответственность для нашей столицы.
В том выступлении на торжественном собрании к 15-летию столицы Глава государства предстоящую выставку EXPO-2017 назвал глобальным экзаменом. И выразил уверенность, что и его Астана и весь Казахстан сдадут на «отлично».
Авторы: Айсулу Кусаинова, 24 KZ.
