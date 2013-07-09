Фото newskaz.ru Фото newskaz.ru По итогам первого полугодия ВВП Казахстана вырос на 5,1%, сообщил во вторник на заседании правительства премьер-министр Серик Ахметов. «Валовой внутренний продукт по итогам полугодия составил 105,1%, индекс физического объема промышленности составил 101,8%»,-сказал Ахметов. По его словам, "достаточно не плохо идут инвестиции в основной капитал - почти 8%". "Инфляция за полугодие составила 2,7%",-добавил глава правительства. "Достаточно низкая инфляция, думаю с такими темпами нам надо продолжить работать, тем не менее, хочу обратить внимание, что сложная еще ситуация у нас находится в горно-рудном, горно-добывающем секторе, не простые времена переживает нефтегазовый сектор",- сказал Ахметов. Он также отметил, что "по карачаганаку у нас идет отставание от плана добычи нефти и газа". Ранее в середине июня глава кабмина прогнозировал, что рост ВВП страны по итогам текущего года составит 6%. newskaz.ru