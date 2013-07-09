Фото newskaz.ru Фото newskaz.ru Множество фактов выдачи водительских удостоверений и разрешений на оружие психически больным и наркозависимым лицам выявила финансовая полиция Казахстана. В целях выявления возможных коррупционных рисков органами финансовой полиции используются информационные ресурсы, которые на ранних стадиях позволяют предупреждать и пресекать коррупционные правонарушения, а также выявлять факты «теневой» экономики. "Аналитические подразделения финансовой полиции выявили 1 тысячу 826 фактов выдачи водительских удостоверений и 61 факт выдачи разрешения на оружие в период с 2010 года по 1-й квартал 2013 года лицам, состоящим на учете в наркологических и психоневрологических диспансерах, в том числе с тяжелыми формами диагнозов: шизофрения, шизоаффективные психозы, хронические и острые бредовые расстройства", - говорится в сообщении пресс-службы финпола. По итогам проведенных мероприятий на сегодняшний день органами финансовой полиции и внутренних дел возбуждено и расследуется 25 уголовных дел по ст.325 УК РК (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных наград). Кроме того, в органы прокуратуры направлены ходатайства для предъявления исков в суды об аннулировании выданных водительских удостоверений и разрешений на оружие. newskaz.ru