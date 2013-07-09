Иллюстративное фото с сайта www.is.park.ru Иллюстративное фото с сайта www.is.park.ru Почти 200 рабочих субподрядной компании «CAPE Industrial Services» (САРЕ) в минувшие выходные объявили забастовку и отказались выполнять свои прямые обязанности, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на управление государственной трудовой инспекции. - В настоящее время обстановка стабилизировалась. Сейчас специалисты нашего департамента с первым заместителем акима области Гумаром ДЮСЕМБАЕВЫМ вылетели на искусственный остров "D" для урегулирования ситуации и проведения разъяснительной работы. Рабочим будут выданы компенсации, думаю, мы придем к компромиссу, - рассказал по телефону и.о. руководителя управления государственной трудовой инспекции области Салават ИЩАЙ. По словам специалиста, строительно-монтажные работы на Кашагане завершились, в настоящее время идет сокращение рабочих мест в компании "Аджип" и его подрядных организациях, у многих сотрудников истекают трудовые договоры. Об этом сотрудников уведомляют за месяц вперед. Однако многие рабочие с таким положением дел не согласны  и требуют выплатить компенсации перед уходом, которые им полагаются по закону. Ведь по неофициальным источником стало известно, что многих заставляли писать заявление об уходе по собственному желанию. - Но высвобожденным рабочим не стоит беспокоиться. После истечения срока трудовых договоров всех рабочих возьмет на свой баланс областное управление координации занятости и социальных программ, без работы они не останутся, - заверил Салават ИЩАЙ.