Семейство Клинтон представило в понедельник в своем центре выставку одежды первых леди от Оскара де ла Рента. Экспозиция включает брючный костюм цвета морской волны, в котором Хиллари Клинтон запечатлена на известной фотографии, где она приносит присягу сенатора, сообщает CBS. Клинтон поблагодарила 80-летнего модельера, чье состояние оценивается в почти 200 миллионов долларов, за его работу с первыми лицами страны. "Оскар по-настоящему окружил первых леди - меня, Нэнси Рейган, Лору Буш - огромной поддержкой", - сказала Клинтон. Бывшая первая леди и госсекретарь недавно открыла страничку в Twitter, где отрекомендовалась "поклонницей брючных костюмов" и менее чем за месяц набрала 600 тысяч подписчиков. По словам главного редактора журнала Vogue Анны Винтур, Клинтон "выглядела всегда как надо, когда она была одета от Оскара". Бывший президент Билл Клинтон пошутил, что он иногда жалеет, что так и не надел ни одного платья от де ла Рента, а дочь президентской пары Челси добавила, что "благодарна" отцу за это. Брючный костюм Клинтон представлен на выставке рядом с красным кашемировым платьем Лоры Буш, которое та надевала в 2008 году, и бежевый костюм Нэнси Рейган конца 90-х годов прошлого века, оба также в исполнении Оскара де ла Рента.