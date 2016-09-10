Сегодня, 10 сентября, более тысячи человек проехались на велосипедах по городу. Старт был дан от теннисного центра, а финишировали велосипедисты на стадионе им.П.Атояна. Маршрут пролегал по улицам Шолохова, Есенжанова, Тайманова, Садовая и Чагано-Набережная. В велопробеге участвовали, а также чиновники, спортсмены и учащиеся. На финише практически каждый старался сделать селфи с Данияром ЕЛЕУСИНОВЫМ. Самое интересное прошло на стадионе. Там прошел розыгрыш пяти велосипедов и двух пар боксерских перчаток с автографом олимпийского чемпиона Данияра ЕЛЕУСИНОВА. Розыгрыш проводился по номерам участников велопробега.