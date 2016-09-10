В честь дня города в Уральске прошел велопробег, после которого разыграли 5 велосипедов и боксерские перчатки золотого олимпийца, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". veloprobeg (2) Сегодня, 10 сентября, более тысячи человек проехались на велосипедах по городу. Старт был дан от теннисного центра, а финишировали велосипедисты на стадионе им.П.Атояна. Маршрут пролегал по улицам Шолохова, Есенжанова, Тайманова, Садовая и Чагано-Набережная. В велопробеге участвовали и.о. акима области Игорь СТЕКСОВ, аким Уральска Нариман ТУРЕГАЛИЕВ, олимпийские призеры Данияр ЕЛЕУСИНОВ и Екатерина ЛАРИОНОВА, а также чиновники, спортсмены и учащиеся. На финише практически каждый старался сделать селфи с Данияром ЕЛЕУСИНОВЫМ. Самое интересное прошло на стадионе. Там прошел розыгрыш пяти велосипедов и двух пар боксерских перчаток с автографом олимпийского чемпиона Данияра ЕЛЕУСИНОВА. Розыгрыш проводился по номерам участников велопробега. veloprobeg den goroda (2) veloprobeg den goroda (1) veloprobeg den goroda (3) veloprobeg den goroda (4) veloprobeg den goroda (5) veloprobeg (1) veloprobeg (3) Фото Медета МЕДРЕСОВА