Cдержать цены на школьную форму и канцтовары в Казахстане поручил премьер
Алихан Смаилов дал несколько поручений накануне учебного года, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото Медета Медресова
Об этом глава правительства написал в Facebook.
- Совсем скоро наступит новый учебный год, а это значит, что перед родителями традиционно возникает необходимость покупки школьной формы, обуви и канцелярских принадлежностей. При этом одним из самых чувствительных моментов в этом вопросе является их удорожание. Конечно, на ценообразование влияет стоимость мировой логистики, сырья и услуг, но вместе с тем в распоряжении Правительства и акиматов есть механизмы, которые позволят финансово смягчить предшкольный закуп для казахстанцев, - написал Смаилов.
Глава кабмина поручил принять срочные меры:
для удержания цен на школьную форму – Мининдустрии совместно с НПП «Атамекен» и акиматами проведут переговоры с представителями Ассоциации лёгкой промышленности, крупных швейных цехов и ателье;
Минторговли совместно с НПП «Атамекен» и акиматами отработают вопросы удержания цен на канцтовары, ранцы, обувь и другие школьные принадлежности с крупными торговыми центрами и рынками;
акиматы совместно с НПП «Атамекен» организуют школьные ярмарки по сниженным ценам в областных и районных центрах, городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, а также выезд школьных автолавок в отдаленные села;
акиматы закрепят за малообеспеченными семьями госорганы и бизнес-структуры для оказания адресной помощи;
не все регионы выделили средства в фонд «Всеобуча» для поддержки нуждающихся семей, акимам поручено обеспечить финансирование проекта в необходимом объёме.
