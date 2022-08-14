– Истец пояснила в суде, что в связи с происшествием неоднократно проходила стационарное лечение, находилась на листе нетрудоспособности и утратила заработок, поэтому просила суд взыскать утраченный заработок за 2,5 месяца в сумме 200 тысяч тенге, компенсацию морального вреда в сумме одного миллиона тенге и судебные расходы, - пояснили в областном суде.

По информации пресс-службы суда Актюбинской области, в ноябре 2021 года мужчина сбил пешехода. Пострадавшая получила двойную травму, закрытые переломы правого таза, закрытые переломы со смещением с обеих сторон черепа, комплекс травм в виде сотрясения мозга правой стороны головы.Суд установил, что постановлением департамента полиции Актюбинской области в декабре 2021 года досудебное уголовное преследование в отношении ответчика прекращено в связи с применением акта амнистии. Ответчик в свою очередь пояснил, что уже добровольно выплатил истцу 80 тысяч тенге за утраченный заработок, 20 тысяч тенге в счёт морального вреда и 146 тысяч тенге за лечение в больнице, поэтому просил суд отказать в иске. Исследовав все обстоятельства, судом иск удовлетворён полностью. В пользу истца взыскана сумма утраченного заработка 200 тысяч тенге, компенсация морального вреда на сумму один миллион тенге, расходы по уплате помощи представителя - 120 тысяч тенге и расходы по уплате госпошлины - 3 532 тенге. Апелляция оставила решение суда в силе.