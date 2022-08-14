Подход родителей зависит от возраста ребёнка, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Детский психолог Елена Игина разделила рекомендации для родителей по возрастам.
Если ребёнок идёт в первый класс
В этом случае начинать подготовку надо было ещё в сентябре прошлого года. Необходимо задаться вопросом - готов ли ребёнок психологически пойти в школу? Может ли он учится?
- Первый класс - это большая стрессовая ситуация для современных детей. Надо сидеть 40 минут, нельзя вставать, надо слушать учителя. Это сразу большое количество ограничений в жизни. Педагоги рассказывают, что первый класс напоминает ясельную группу - дети сидят и плачут в голос, - рассказывает Елена.
По её словам, родители могут воспользоваться услугами курсов и «развиваек», которые морально готовят к школе, учат детей обучаться.
Психолог советует не спешить отдавать ребёнка в первый класс.. Лучший возраст - это семь лет.
Если ребёнок идёт в 2-4 классы
Обычно в этом возрасте дети за лето забывают о дисциплине. Первая задача - восстановить режим дня. Уже сейчас надо постепенно приходить к режиму, чтобы школьник ложился спать не позже 22:00, а вставал в 8:00.
- К сожалению, многие родители работают и оставляют детей на лето с гаджетами. Психологи выступают против этого. Я «за» то, чтобы гаджет появился в жизни ребёнка не раньше пятого класса. Родители мне говорят, что им надо как-то контролировать ребёнка, звонить ему. С этим отлично справится и простой кнопочный телефон. Дорогой гаджет опасен, он отвлекает ребёнка от учёбы, вредит зрению, - считает специалист.
Также необходимо вести беседу о важности образования, как знания помогут в будущем реализоваться. Не забывать надо и о словах любви и поддержки.
Если ребёнок идёт в пятый класс
Это ещё один стрессовый момент в жизни школьника - дети переходят из младшего в среднее звено.
- Если раньше был один педагог, за которым дети ходили как утята, то сейчас их будет много. Занятия будут проходить в разных классах, ребёнку надо будет ориентироваться в пространстве школы, уметь читать и понимать расписание старших классов. Поэтому родителям важно уделить внимание организованности своего ребёнка, - говорит психолог.
Это можно сделать, давая ребёнку задачи - куда-то поехать, что-то забрать, посетить родных и помочь им. Простые задания помогут самоорганизоваться.
Если ребёнок идёт в 6-9 классы
В этом возрасте школьники уже понимают уклады. Однако как показывают практика психологов, в прошлом и в этом годах подростки находятся в депрессивном состоянии.
- Наша система образования не даёт им возможности реализоваться. Есть дети, которые старательно учатся. Но если им не удаётся справится со стрессом во время СОЧей и СОРов, они получают плохие отметки. А родители только на эти показатели и реагируют. Ко мне приходят школьники с депрессией и потерявшие мотивацию, - рассказывает психолог.
Специалист советует поддерживать мотивацию ребёнка положительной оценкой его стараний во время учёбы. Говорите, что видите приложенный труд и цените это.
Отдельно Елена Игина остановилась на девятиклассниках, которые планируют пойти в колледж. Во-первых, родители должны обосновать принятое решение - рассказать о плюсах поступления в колледж после девятого класса. Во-вторых, подросток должен знать, что такое профессии.
- Иногда спрашиваю у подростков - кем работает твой папа? Он директор. А что он делает? Говорит по телефону... То есть он не понимает сути профессии, - объясняет психолог.
Не будет лишним пройти профориентирование. Оно должно быть в школе, но лучше не спеша пройти его в индивидуальном порядке у частного специалиста.
Если ребёнок идёт в 10-11 классы
К проблеме отсутствия мотивации добавляются кризис подросткового возраста и подготовка к ЕНТ.
- Тесты - это механическое зазубривование, которое обычно тормозит развитие. В институте от студентов требуют креативного мышления, а они не могут, их знание заточено на то, чтобы выбирать один вариант из предложенных четырёх, - пояснила Игина.
В этом возрасте важно уделять внимание самоценности подростка - продолжать поддерживать мотивацию, проявлять понимание, любовь и заботу. Если в семье выстроены тёплые отношения, то можно безболезненно пройти эти непростые годы. Однако, по словам Елены, во многих современных казахстанских семьях у родителей нет контакта с детьми. В таком случае лучше обращаться к специалисту, не затягивая и не усугубляя ситуацию.
