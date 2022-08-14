Если ребёнок идёт в первый класс

- Первый класс - это большая стрессовая ситуация для современных детей. Надо сидеть 40 минут, нельзя вставать, надо слушать учителя. Это сразу большое количество ограничений в жизни. Педагоги рассказывают, что первый класс напоминает ясельную группу - дети сидят и плачут в голос, - рассказывает Елена.

Если ребёнок идёт в 2-4 классы

- К сожалению, многие родители работают и оставляют детей на лето с гаджетами. Психологи выступают против этого. Я «за» то, чтобы гаджет появился в жизни ребёнка не раньше пятого класса. Родители мне говорят, что им надо как-то контролировать ребёнка, звонить ему. С этим отлично справится и простой кнопочный телефон. Дорогой гаджет опасен, он отвлекает ребёнка от учёбы, вредит зрению, - считает специалист.

Если ребёнок идёт в пятый класс

- Если раньше был один педагог, за которым дети ходили как утята, то сейчас их будет много. Занятия будут проходить в разных классах, ребёнку надо будет ориентироваться в пространстве школы, уметь читать и понимать расписание старших классов. Поэтому родителям важно уделить внимание организованности своего ребёнка, - говорит психолог.

Если ребёнок идёт в 6-9 классы

- Наша система образования не даёт им возможности реализоваться. Есть дети, которые старательно учатся. Но если им не удаётся справится со стрессом во время СОЧей и СОРов, они получают плохие отметки. А родители только на эти показатели и реагируют. Ко мне приходят школьники с депрессией и потерявшие мотивацию, - рассказывает психолог.

- Иногда спрашиваю у подростков - кем работает твой папа? Он директор. А что он делает? Говорит по телефону... То есть он не понимает сути профессии, - объясняет психолог.

Если ребёнок идёт в 10-11 классы

- Тесты - это механическое зазубривование, которое обычно тормозит развитие. В институте от студентов требуют креативного мышления, а они не могут, их знание заточено на то, чтобы выбирать один вариант из предложенных четырёх, - пояснила Игина.

Детский психолог Елена Игина разделила рекомендации для родителей по возрастам.В этом случае начинать подготовку надо было ещё в сентябре прошлого года. Необходимо задаться вопросом - готов ли ребёнок психологически пойти в школу? Может ли он учится?По её словам, родители могут воспользоваться услугами курсов и «развиваек», которые морально готовят к школе, учат детей обучаться. Психолог советует не спешить отдавать ребёнка в первый класс.. Лучший возраст - это семь лет.Обычно в этом возрасте дети за лето забывают о дисциплине. Первая задача - восстановить режим дня. Уже сейчас надо постепенно приходить к режиму, чтобы школьник ложился спать не позже 22:00, а вставал в 8:00.Также необходимо вести беседу о важности образования, как знания помогут в будущем реализоваться. Не забывать надо и о словах любви и поддержки.Это ещё один стрессовый момент в жизни школьника - дети переходят из младшего в среднее звено.Это можно сделать, давая ребёнку задачи - куда-то поехать, что-то забрать, посетить родных и помочь им. Простые задания помогут самоорганизоваться.В этом возрасте школьники уже понимают уклады. Однако как показывают практика психологов, в прошлом и в этом годах подростки находятся в депрессивном состоянии.Специалист советует поддерживать мотивацию ребёнка положительной оценкой его стараний во время учёбы. Говорите, что видите приложенный труд и цените это. Отдельно Елена Игина остановилась на девятиклассниках, которые планируют пойти в колледж. Во-первых, родители должны обосновать принятое решение - рассказать о плюсах поступления в колледж после девятого класса. Во-вторых, подросток должен знать, что такое профессии.Не будет лишним пройти профориентирование. Оно должно быть в школе, но лучше не спеша пройти его в индивидуальном порядке у частного специалиста.К проблеме отсутствия мотивации добавляются кризис подросткового возраста и подготовка к ЕНТ.В этом возрасте важно уделять внимание самоценности подростка - продолжать поддерживать мотивацию, проявлять понимание, любовь и заботу. Если в семье выстроены тёплые отношения, то можно безболезненно пройти эти непростые годы. Однако, по словам Елены, во многих современных казахстанских семьях у родителей нет контакта с детьми. В таком случае лучше обращаться к специалисту, не затягивая и не усугубляя ситуацию.