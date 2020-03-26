Иллюстративное фото из архива "МГ" На утро 26 марта в Казахстане подтверждено 6 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, по три случая в Алматы и Нур-Султане. На сегодняшний день в стране подтверждены 88 случаев регистрации коронавируса, из них: г. Нур-Султан – 46 случаев, г. Алматы – 34 случая, г.Караганда - 2 случая, г.Шымкент - 2 случая, Алматинской области - 1 случай, Актюбинской области - 1 случай, г. Жамбылской области -1 случай, Северо -Казахстанской области - 1 случай. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании