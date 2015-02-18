Что копили дети CCCP
Среди моих друзей значки особо не ценились, поэтому понравившийся значок запросто можно было выпросить в подарок. С приходом девяностых советские штампованные значки потеряли свою актуальность. К нам пришли новые мультяшки, которые сменили Волка, Ежика, Зайца и других героев. Наши груди и портфели облепили герои Диснея. Монеты
Как и марки, иностранные или старинные монетки были у каждого. Не поверю, если вы скажете, что у вас не было ГДРовских пфеннигов, болгарских стотинок или польских грошей. Монет стран соцлагеря в народе ходило очень много — кто-то служил, кто-то отдыхал, кто-то просто был. И все везли монеты, которые быстро расходились по рукам. А кто, найдя среди данных мамой на хлеб монет дореформенного «трояка» или «пятака» не откладывал его в свою заветную копилку? Эти монетки 30-50х годов как-то отличались от постреформенных. Сувенирки
Ну, девочкам это, наверное, будет не так интересно, а вот мальчикам! Что вы испытываете от вида этих машинок? То же, что и я? Открытки А вот теперь девочки могут опять к нам вернуться — вспоминаем свои несметные сокровища! Календарики У нас не было календарей в iPhone, компе и телефоне. Поэтому дни рождения мамы, папы, сестры, брата, друга, подружки, куклы и свой, наконец, мы отмечали ручкой в бумажных календариках. Их тоже было достаточно много, чтобы начать их собирать. Наклейки-переводилки Еще одним модным увлечением было собирание и наклеивание куда только можно картинок, которые назывались «переводилки». Я частенько «запарывал» часть картинки, т.к. плёнка была чрезвычайно тонкой и нежной. Но это ничуть не омрачало радости от лицезрения новой картинки. Спичечные этикетки и цветные спички
А еще я копил этикетки со спичечных коробков. И их даже совсем не нужно было отрывать — коллекционирование этих маленьких картинок в СССР было вполне «легальным» — в «Союзпечати» запросто можно было купить наборчик этикеток. Бутылочные пробки
Они были всегда стандартные — грязно-золотистые. Будь то пиво или лимонад — жестянка, а под ней белая резиночка, из которой делали фотографию, плотно прижимая к изображению в газете. Посему крайне редко попадающиеся на улице цветные пробки были на вес золота. Сигаретные пачки
Екнуло в груди? Названия 90-х: «ПэллМэлл», «Магна», «Соверейн», «Файн 120», «Лаки Страйк», «Море». А вот тут есть довольно крутые пачечки — такие мало у кого были. Баночки
Баночкам всегда отводилось самое почётное место в комнате. Эдакий красный угол. Чтобы все приходящие друзья сразу видели коллекцию.
Много баночек подбирали на улице. Брали даже сильно помятые и сплющенные — все легко выпрямлялось, дай только время и карандаш. На мятую редкую баночку не жалко было потратить и вечер — выпрямленная она ценилась не меньше. Фантики и обертки
Девчонки часто собирали фантики от конфет. В 90-х, когда началось нашествие Марс-Сникерс-Стиморол, я и сам стал собирать яркие полимерные упаковки от шоколадок и печенья. Фотографии качков и каратистов
Помните, как отрабатывали двойной удар на деревянных изваяниях во дворе? Им подражали. Секции ушу и кикбокса росли как грибы — спрос рождал предложение.
Качалки были просто переполнены. Была причина. Вкладыши
Я помню ажиотаж во дворе, когда кто-то сказал, что в нашем магазине стали продавать новые жвачки. Это был эффект взорвавшейся бомбы. Все сразу побежали в этот магазин и час стояли возле прилавка, разглядывая сие чудо. TURBO — король жвачек. Вы в курсе, что первые 50 номеров вообще у нас не существовали? А мы за ними гонялись, искали, придумывали байки, что видели их у того-то. «Бомбибом» в разные периоды выпускался в разных формах и с разными видами вкладышей. Жвачка «Laser» имела вкладыши с военной техникой. По ним мы изучали техническую оснащенность иностранных армий. По ним я узнал порядок скоростей танков, ракет, самолетов, вертолетов и боевых кораблей. Ну, и легендарная «Love is...», продающаяся и поныне. Как ни странно, собирались не только девочками, но и мальчиками... Видимо, учились обращаться друг с другом. Вкладыш-тату. Алексей Мараховец Источник: adme.ru