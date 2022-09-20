Игра проходила в рамках 10-го тура Первой лиги России (ранее — ФНЛ).

Краснодарская команда вышла вперёд на 7-й минуте после гола Даниила Горовых. При счёте 1:0, который сохранился до конца первого тайма, соперники отправились на перерыв.

Начало первой половины встречи ознаменовалось пенальти в ворота «Кубани». Счёт на табло снова оказался равным. Победным для хозяев поля стал гол Щёткина на 59-й минуте. Краснодарцы набрали в общей сложности 11 очков и расположились на 13-й строчке турнирной таблицы.

Этот забитый мяч для Щёткина был первым в составе «Кубани», в которую нападающий перешёл не так давно. Ранее казахстанец выступал в той же лиге за волгоградский «Ротор». За эту команду Алексей сыграл 25 матчей и семью голами.

31-летний нападающий является трёхкратным чемпионом Казахстана и двукратным обладателем Суперкубка страны в составе «Астаны». Кроме того, Щёткин выступал за «Ордабасы», «Жетысу», «Тараз» и другие клубы КПЛ.