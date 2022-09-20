Трудно представить себе более распространенный и популярный гаджет, чем смартфон. Чтобы качество устройства вас точно порадовало, рекомендуется обращать внимание на популярные и известные бренды. Даже учитывая разнообразие на рынке вы легко сможете

купить смартфон в Алматы

и использовать его на все 100% от возможного потенциала. Достаточно только обращать внимание на проверенные компании. Многие из них представлены в Казахстане, в том числе на сайте fmobile.kz.

Realme

Компания была основана в 2018 году. Бренд позиционируется как бюджетный, но в ассортименте есть и смартфоны среднего ценового сегмента. При разработках используются процессоры с хорошей энергоэффективностью.

Realme – одна из немногих компаний, внедряющих в модели Dynamic RAM Expansion. Технология основывается на заимствовании внутренней памяти смартфона, если ОЗУ нагружена на 100 %. Подобный подход предотвращает зависания даже при максимальной нагрузке. Такие характеристики делают телефон довольно популярным на рынке.

Honor

Первоначально компания создавалась как часть бренда Huawei, но со временем отделился и преобразовалась в самостоятельную. Поэтому вы смело можете использоваться все приложения из Google Play.

Среди достоинств моделей выделяют:

оснащение многих смартфонов режимом «Мультивидео» – для одновременной съемки на основную и фронтальную камеру;

быстрое восстановление заряда аккумулятора – необходимо всего 10-15 минут для восстановления почти 45 % заряда.

И самое приятное — доступная стоимость. Вы легко сможете подобрать телефон с отличными характеристиками в среднем ценовом сегменте.

Xiaomi

Трудно представить себе более популярный бюджетный бренд. В известности он ничем не уступает американскому Apple, но при этом намного доступней. В комплектации практически любой модели есть:

неплохой аккумулятор;

мощные камеры;

энергоэффективные процессоры.

Также телефоны бренда всегда выглядят стильно, особенно на свою цену. Даже на самый ограниченный бюджет получится подобрать достойную модель от Сяоми.